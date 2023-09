CARTES. Occitanie : des averses et des orages attendus dans la soirée de ce mardi 12 septembre

Plus de la moitié des départements de la région vont devoir ouvrir le parapluie, et les autres ne sont pas à l'abri non plus. On détaille.



Ce mardi 12 septembre dès cet après-midi, le ciel va tonner sur l'Occitanie. Des orages risquent d'éclater sur tous les départements sauf sur le littoral méditerranéen et le Gard, et plus sûrement au pied des Pyrénées, depuis les Hautes-Pyrénées jusqu'en Ariège. Des risques d'orages durant cet après-midi, sauf en bord de mer. Repro Centre Presse - Météo France Mais c'est en soirée que le ciel sera le plus turbulent, avec des averses orageuses prévues dans sept départements : Hautes-Pyrénées

Gers

Ariège

Haute-Garonne

Tarn

Tarn-et-Garonne

Aveyron Les autres départements ne seront pas à l'abri de quelques gouttes, comme le Lot, ou de quelques orages localisés sur les cinq autres restants (Pyrénées-Orientales, Aude, Hérault, Gard, Lozère), y compris en bord de mer. Les averses orageuses traverser en soirée une grande moitié de l'Occitanie. Repro Centre Presse - Météo France Ces orages se calmeront au cours de la nuit. Le ciel pourra encore gronder du côté du Gard, de la Lozère et de l'est de l'Hérault, et de rares averses tomber sur le reste de l'Occitanie.