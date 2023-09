Des textos sans fautes grâce à l'IA

(ETX Daily Up) - L'intelligence artificielle va aider à rédiger plus sereinement des SMS, en proposant une correction de l'orthographe et de la grammaire des messages que l'on souhaite envoyer.

C'est Google, via son application Gboard, qui s'apprête à franchir le pas, selon une première observation du site 9to5Google. Ce dernier a pu tester une option, baptisée "Proofread" ('Relecture" en français), disponible pour certains utilisateurs de la version bêta de la prochaine mise à jour de l'application. Pour rappel, Gboard est le clavier officiel de Google, qui offre de nombreux outils très intéressants, de la saisie vocale ou gestuelle à la traduction automatique. Proofread permet de vérifier l'orthographe et la grammaire d'un texte, de le corriger, voire de le reformuler au besoin, le tout alimenté par de l'IA générative.

Lorsque l'on sélectionne cette fonctionnalité, une fenêtre contextuelle explique le fonctionnement de la relecture, le texte étant envoyé directement à Google pour être traité et, le cas échéant, corrigé. Il s'agit en quelque sorte d'une version améliorée de l'autocorrection existante. A noter également que l'intelligence artificielle devrait aussi prochainement pouvoir reformuler des messages sur un ton différent, mais aussi permettre de créer des autocollants relatifs à un texte donné.

Au printemps dernier, le géant américain avait déjà fait la démonstration sous Messages d'une nouvelle fonctionnalité, Magic compose, qui permet de générer, avec l'aide de l'intelligence artificielle, des textos personnalisés, réécrits selon son humeur ou même de façon poétique. A l'avenir, Google prévoit de développer plusieurs nouvelles fonctionnalités, toujours basées sur l'IA générative, dans ses différentes applications mobiles.

Comme souvent avec Google, ces fonctionnalités devraient concerner dans un premier temps les utilisateurs américains.