Bozouls. Le village d’Aboul à l’honneur cette année

Cette année la commune a décidé de mettre le village d’Aboul à l’honneur lors des Journées du patrimoine. Dimanche 17 septembre : à 10 h et à 15 h, randonnée patrimoniale à la découverte de la voie romaine (tout public à partir de 9 ans). D’autre part, un jeu de piste autour de la légende des drôles de Dames d’Aboul est prévu de 10 heures à midi et de 14 h à 17 h (à faire en famille, livret disponible au point info) En parallèle, une exposition appelée histoire et patrimoine d’Aboul sera installée à l’église du village (photos, plans).

En complément des ateliers poterie (modelage en terre auto – durcissante) animés par Enclume & Barbotine auront lieu à 10 h, 11 h, 14 h et 15 h (participation 5 €/ personne. Inscriptions médiathèque au 05 65 48 51 52). Les places restantes seront complétées le jour même. Un fléchage au centre du village indiquera les points de rendez-vous.