Onet-le-Château. Un nouvel atelier découverte de ChatGPT est proposé chez Humanis

Ce nouvel atelier de découverte de ChatGPT, plus particulièrement destiné aux professionnels, se déroulera le jeudi 21 septembre de 9 heures à 17 h 30, dans les locaux d’Humanis (46, rue saint Firmin à Onet).

ChatGPT est un modèle de langage de grande envergure, développé par Open AI. Il est capable de générer du texte dans de nombreuses langues et peut répondre à une variété de questions et de requêtes, qui seront abordées avec des exemples concrets dans l’atelier. Cette technologie offre des opportunités intéressantes pour les professionnels qui cherchent à améliorer leur productivité et leur efficacité.

Sébastien Terral qui animera l’atelier y présentera ses capacités et ses limites, mais aussi des astuces et des fonctionnalités qui peuvent aider les participants avec cette technologie de pointe, dans leur quotidien professionnel.

Les places étant limitées, il est recommandé de s’inscrire rapidement pour réserver sa place au 05 65 78 08 23 ou

www.humanis-ipa.com