Réquista. Une journée au moulin pour les collégiens

La classe de 6e du collège Saint-Louis a vécu une journée d’intégration inoubliable dans le cadre des moulins de Roupillera, à Durenque. Cette journée spéciale a été conçue pour permettre aux élèves de tisser des liens, explorer la nature environnante et en apprendre davantage sur l’histoire et la mécanique des moulins.

Le matin a commencé par un "nature-game", où les élèves ont été répartis en équipes pour relever des défis en plein air, t l’occasion parfaite pour les élèves de travailler ensemble et de développer leur esprit d’équipe. Ensuite, tout le monde s’est retrouvé pour un pique-nique convivial. Les élèves ont partagé des repas préparés avec soin, discuté et ri ensemble, renforçant ainsi leurs liens avec leurs camarades de classe. L’après-midi a été consacrée à la découverte des moulins de Roupeyrac, qui sont toujours en activité aujourd’hui. Les élèves ont eu l’occasion de voir de près le fonctionnement de ces machines fascinantes, remontant ainsi dans le temps pour en apprendre davantage sur l’histoire locale.

La cerise sur le gâteau a été une activité qui a permis aux élèves de mettre en pratique ce qu’ils avaient appris en construisant leur propre petit moulin. Cette expérience a suscité leur curiosité et stimulé leur créativité tout en renforçant leur compréhension du fonctionnement des moulins.

Au-delà de ces activités, cette journée d’intégration a également offert aux élèves l’occasion de mieux connaître leurs professeurs et de développer des relations positives avec eux. Les enseignants ont pu partager des moments de détente avec les élèves, renforçant ainsi le sentiment de communauté au sein de la classe.

Dans l’ensemble, cette journée a été une réussite, offrant aux élèves une expérience enrichissante sur le plan personnel et éducatif. Chacun a pu repartir avec des souvenirs précieux, une meilleure compréhension de leur environnement local et des liens plus forts avec leurs camarades et leurs professeurs.