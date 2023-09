Villefranche-de-Panat. Ateliers numériques, de couture et cuisine sans sucre au menu

Numérique France Services propose un programme mensuel d’apprentissage à l’informatique et vous accueille à l’Espace Panatois en septembre. Autour d’un thé ou d’un café, il s’agit d’apprendre à utiliser son ordinateur les lundis 18 et 25 septembre de 14 h 30 à 16 h 30 ; prendre en main sa tablette et/ou smartphone le 21 septembre de 14 h 30 à 16 h 30. La matinée du 28 septembre sera consacrée au thème de la santé en ligne pour la découverte de l’utilisation de "Mon espace santé" et de "laboconnect". Des activités pour les enfants et les adolescents seront également proposées, sur des thèmes créatifs et ludiques autour du numérique. Vous pouvez aussi bénéficier d’ateliers individuels avec un programme sur mesure. Le service est gratuit, sur inscription ou rendez-vous, financé par l’État dans le cadre du plan France Relance. Le programme de chaque mois est disponible à l’Espace Panatois Informations et inscriptions à l’Espace Panatois, par téléphone au 05 65 46 46 53 ou par émail à m.blanchard@villefranche-de-panat.fr

À vos fils et vos aiguilles !

La section couture de l’AFR fait sa rentrée sous l’égide de l’Espace de Vie Sociale de Villefranche-de-Panat. Des ateliers ouverts à toutes et tous pour des projets collectifs ou individuels ont lieu tous les lundis de 14 h à 17 h, à la salle des Monts, depuis le lundi 11 septembre. Échange de savoir-faire, trucs et astuces, partage et bonne humeur sont les maîtres-mots de ces séances autour des plaisirs du fil et du faire soi-même. Nouveau cette année : les bénévoles de la section proposeront un créneau mensuel pour les débutants et débutantes tous les premiers samedis du mois de 9 h 30 à 12 h à partir du 7 octobre. Informations et inscriptions à l’Espace Panatois au 05 65 46 46 53. 20 € pour l’année, cotisation à l’association Familles rurales obligatoire.

Gouter-santé

On sait que l’excès de sucre est en partie responsable de la flambée des taux d’obésité et de diabète. Or, près de la moitié de la consommation de sucre ajouté se trouve dans des aliments où l’on ne s’attendrait pas à en trouver. Pour manger plus sain, un goûter-santé ou sera réalisé un gâteau sans sucre aura lieu le vendredi 22 septembre, à 14 h, à la salle d’animation de la résidence des Chênes. Il sera animé par une diététicienne-nutritionniste. Une participation de 5 € sera demandée, il est proposé par le Point Info Seniors du Lévézou porté par la communauté de communes Lévézou-Pareloup. Inscription au 05 65 58 15 25 ou 06 75 73 42 03.