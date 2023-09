Bozouls. Bernard Sannier expose à la galerie

Bernard Sannier, artiste peintre, décorateur et designer a inauguré son exposition, récemment, devant un nombreux public et en présence du maire et de ses adjoints.

"Lorsque l’on découvre les œuvres de Bernard Sannier, on a le sourire de l’enfance, d’abord au sol une marelle est dessinée afin de mettre dans l’ambiance et Bernard, en plus mérite d’être approché pour entamer le dialogue, un vrai plaisir de découvrir cet artiste", souligne Jean-Luc Calmelly, maire de la cité. Ses tableaux et sculptures en bois et fer donnent vie à des personnages hors du commun, mêlant humour, messages, trompe-l’œil et dialogues.

Bernard, originaire de la région parisienne est installé en Aveyron depuis 13 ans ; ses créations, à la fois graphiques et empreintes d’une âme d’enfant, captivent le regard et éveillent l’imagination. À travers ses œuvres, Bernard Sannier révèle une vision du monde teintée de dérision, d’humour, mais aussi d’une profonde réflexion sur l’humanité. Les murs de la galerie se transforment en toile pour des personnages qui expriment la colère, la tristesse, l’amour complice, le scepticisme et la provocation. Chaque tableau offre une liberté totale d’interprétation, invitant le spectateur à plonger dans un univers artistique unique.

La peinture est pour Bernard Sannier le moyen de montrer l’Humanité dans toute sa complexité, avec un regard souvent décalé, mais toujours empreint d’humour et de profondeur. Son art transcende les frontières de l’âge et de la société, captivant un public varié, des enfants aux adultes.

Une exposition visible jusqu’au 27 septembre

L’exposition d’art contemporain de Bernard Sannier se présente comme une opportunité exceptionnelle. L’artiste jouit en effet d’une renommée internationale, avec des œuvres exposées aux États-Unis et à Dubaï, ce qui en fait un ambassadeur culturel de premier plan. Cette exposition promet de susciter un vif intérêt et d’attirer l’attention.

Exposition visible à La Galerie de Bozouls les mardis, mercredis, vendredis et dimanches de 15 h à 19 h. Les jeudis et samedis de 10 h à 13 h et de 15 h à 19 h jusqu’au 27 septembre. Entrée libre.