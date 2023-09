France-Uruguay : pour les Bleus, le match de ce jeudi contre reste "un gros match"

L'équipe de France affronte les Uruguayens ce jeudi 14 septembre à 21 heures à Lille pour leur deuxième match de poule.

Face à l'Uruguay, jeudi à Lille, le XV de France va livrer "un gros match collectivement", a assuré le centre Arthur Vincent avant le match de la 2e journée de la phase de groupes de la Coupe du monde.

"Ce qu'on veut, c'est faire un gros match collectivement. C'est vraiment très important pour nous, surtout dans ce genre de match, qu'on soit vraiment bons collectivement, qu'on réponde présent. On sait qu'ils vont essayer de nous faire déjouer. La base pour nous, ça va être de se retrouver collectivement, jouer simplement et être forts sur nos bases", a assuré Vincent ce mercredi, en conférence de presse.

"On prépare les matches tous de la même manière: ça fait quatre ans, on veut tous les gagner ou laisser peu d'opportunités aux adversaires. On est dans le même état d'esprit que contre la Nouvelle-Zélande. Il était important pour nous de bien rentrer dans la compétition, c'est chose faite, c'est une satisfaction. On prend les matches les uns après les autres, on les aborde de la même manière", a ajouté le centre.

Première titularisation

Elément clé au début du mandat de Fabien Galthié, le joueur de Montpellier (23 ans, 17 sélections) reste sur deux saisons quasi-blanches en raison d'une blessure à répétition à un genou. Jeudi, contre l'Uruguay, il va vivre son deuxième match dans un Mondial, sa première en tant que titulaire après être entré en jeu lors de la victoire lors de la victoire inaugurale contre les All Blacks (27-13).

"On s'attend à ce qu'ils mettent énormément de coeur, d'activité et d'énergie en début de match. On y est préparés: on s'attend à un gros match. A nous de bien répondre collectivement pour faire face", a encore expliqué Vincent.

Quelle stratégie pour l'Uruguay ?

Guzman Barreiro, l'entraîneur-adjoint des arrières uruguayens, s'attend à ce que les Bleus soient très offensifs : "Ils vont utiliser leur puissance physique pour essayer de nous rentrer dedans", a-t-il lancé. Mais, a-t-il ajouté, "on s'est préparé à ce type de jeu et on a une stratégie pour les contrer. On dispose d'un plan de jeu, avec des objectifs spécifiques tant défensifs qu'offensifs, qu'on va essayer d'atteindre"