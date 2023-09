Marcillac-Vallon. Foot Vallon : belle entrée en matière

Belle entrée en matière pour Foot Vallon qui s’impose 3-2 contre Saint-Affrique II lors de son premier match de championnat disputé à Kervallon.

Les hommes d’Eric Ginestet démarrent le match en trombe et ne tardent pas à concrétiser à l a suite d’un gros pressing sur la défense adverse qui trompe son propre gardien.

Les visiteurs profitent d’un relâchement des locaux pour égaliser avant la pause (1-1). Vallon débute bien la 2e période, mais un contre rondement mené par les sud aveyronnais permet à ces derniers de prendre un avantage (1-2).

Foot Vallon se retrouve à 10 après l’expulsion de Simon Fouihhac auteur d’un tacle trop appuyé. L’égalisation surviendra quelques minutes plus tard sur un coup franc de plus de 40 mètres tiré directement par Antonin Destruel qui profite d’une erreur du gardien. À son tour, un joueur de Saint-Affrique est expulsé pour un mauvais geste. Vallon reprend le jeu à son compte mais ses occasions se heurtent à un très bon gardien. Sur une ultime ouverture, Sam Ginestet se débarrasse du dernier défenseur et d’une frappe croisée donne la victoire à son équipe à l’issue d’un match équilibré où la chaleur intense a pesé sur la qualité du jeu.

Enfin, à noter la belle performance de l’équipe II qui ramène le point du match nul logique de Bezonne.