Trémouilles. Le riche patrimoine se découvre

Les deux églises de la commune seront ouvertes ce week-end pour les Journées du Patrimoine. Celle de Saint-Hilaire samedi et dimanche de 8 h à 19 h et celle de Trémouilles sur les deux jours de 10 h à 19 h. Pour cette dernière il est à noter que les vitraux ont été réalisés par l’atelier Albert Bry et Léon Laissac de Rodez. Neuf baies occupent l’espace, dans le cœur et sur les côtés latéraux de l’édifice signés et datés de 1893-1894.

"Une réalisation sortie de la fabrique du maître verrier comme une centaine d’autres répertoriés sur l’Aveyron, en Lozère, dans l’Hérault, par exemple à la cathédrale d’Agde. Et même deux dans la ville de Nito, à 100 kilomètres de Tokyo envoyés par bateau" relatent Catherine et Françoise arrière petites filles qui se sont penchées sur leur arbre généalogique et ainsi découvrir la tradition verrière de leur famille. Les visiteurs pourront également voir une belle vierge en bois, moderne : Notre-Dame-d’Elle Deux Aygues.