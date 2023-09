Après le succès des randonnées locales d’été accompagnées, organisées en collaboration avec l’office de tourisme du Pays Ségali au départ de Sauveterre et Naucelle, les Randonneurs du Naucellois reprennent leurs activités annuelles pour la saison 2023-2024.

Une journée de retrouvailles a réuni une trentaine de randonneurs à la Gazonne autour de grillades, suivies de parties de pétanque et quilles.

La reprise d’automne a eu lieu avec un planning bimestriel annonçant des randonnées "courtes" d’après-midi le lundi, des randonnées plus longues pour la journée, le dimanche, avec casse-croûte tiré du sac.

Des randonnées, hors programme, plus longues et plus lointaines, sont épisodiquement proposées pour les randonneurs avertis et passionnés.

Amateurs, amatrices de sites naturels non visibles en voiture, n’hésitez pas à nous rejoindre pour des escapades sur les sentiers et ponctuellement visites de monuments.

La participation féminine correspond à la moitié des participants.

Trois essais gratuits sont proposés par l’association pour se familiariser avec les plaisirs ludiques de la randonnée. Au-delà, la licence d’affiliation comprend une assurance relative à cette activité sportive douce ouverte à tous. Toutes les randonnées du programme sont accompagnées par un adhérent de l’association connaissant le circuit balisé.

Renseignements : 06 84 78 44 65 : Pierre Delcausse randonneurs_naucellois@orange.fr

Dimanche 17 septembre : sortie sur Bozouls (site géologique). Le circuit : 16 km, 5 h, dénivelé 450 m, **. Départ du Vallon des Sports à 9 h (ou 10 h place de la mairie à Bozouls). Responsables : Guy et Monique Raynal, 06 81 06 14 20 où 06 81 87 52 62. Lundi 18 septembre : sortie sur Crespin (81) Landouquette. Le circuit : 8 km, 3 h, dénivelé 300 m, **. Départ du Vallon des sports à 13 h 30. Responsables : Solange et Gabriel Espie, 06 83 81 40 57.