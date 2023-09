Entraygues-sur-Truyère. L’Espace emploi formation : un service au plus près des territoires

Service de proximité pour l’emploi et ressource en offres de formation, l’espace emploi formation vous accueille gratuitement pour vous accompagner sur l’ensemble de vos démarches professionnelles : aide à la réalisation de CV et à l’écriture de lettres de motivation, etc.

En contact avec les employeurs

Le point fort de cette Association est "l’accompagnement personnalisé", qui permet d’aider à l’orientation et à la réalisation de projets individuels (emploi, complément d’activité, réflexion sur une formation, reconversion, etc.).

En contact direct avec les employeurs locaux, le service collecte leurs besoins en recrutement sur l’ensemble du territoire et vous propose des offres en adéquation avec vos souhaits et vos compétences. Labélisé Service public régional de l’orientation, il met à votre disposition un catalogue complet de formation et aide à se positionner auprès de nos partenaires.

Un financement réalisé par le Fonds social européen

Il suffit de prendre rendez-vous par téléphone au 05 65 44 49 58 ou de se rendre dans les bureaux situés 3, rue du Collège à Entraygues-sur-Truyère les lundis (8 h 15-12 h 30), du mardi au vendredi (8 h 15-12 h 30 et 13 h-17 h 30). Pour Saint-Amans Tél : 05 65 51 64 19.

Le financement de l’Espace emploi formation est assuré par le Fonds social européen à travers la région Occitanie et par les Communautés de communes comtal, Lot et Truyère ainsi qu’Aubrac, Carladez et Viadène.