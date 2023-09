Salles-la-Source. Cougousse : balade contée au clair de lune ce soir

Dans le cadre des Journées européennes du patrimoine, la mairie a invité, vendredi 15 septembre, le conteur Yves Lavernhe, originaire du Vallon. Aux alentours de 20 h 30, le conteur se fera un malin plaisir d’accompagner, pour une balade contée, le public au clair de la Lune à travers les rues et ruelles du village de Cougousse. Une façon quelque peu originale de découvrir ou redécouvrir un patrimoine ancien et authentique ainsi que des lieux secrets, avec des arrêts ou pauses permettant d’entendre contes, légendes ou ritournelles accompagnées d’un p’tit accordéon et bercé par le clapotis de la rivière. En cas de météo capricieuse, repli est prévu à la salle des fêtes de Salles-la-Source. Le meilleur accueil sera réservé à toutes les générations et la participation est libre. Rendez-vous sur la place de l’église de Cougousse, à l’entrée du village à 20 h 30.