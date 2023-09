Inondations meurtrières en Libye : le bilan grimpe à 5 300 morts, la France et l'Occitanie au chevet de Derna

De terribles inondations ont touché la ville de Derna, dans l'est de la Libye, les 10 et 11 septembre 2023, suite au passage de la tempête Daniel. Le bilan continue de s'alourdir.

Dans la nuit du dimanche 10 au lundi 11 septembre, le passage de la tempête Daniel en Libye a provoqué d'énormes inondations à Derna, une ville de la côte est.

Plus de 5 300 morts

Selon un bilan, toujours provisoire, effectué mercredi 13 septembre, plus de 5 300 personnes ont été tuées suite aux terribles inondations qui ont frappé la ville de plein fouet. Et ce chiffre pourrait devenir encore plus lourd et s'alourdir à 20 000, selon Abdoulmenam Al-Ghaithi, le maire de la ville. Il a pris la parole sur la chaîne al-Arabya TV et a notamment cité le nombre de districts complètement détruits par les eaux. Des milliers de personnes étaient toujours portées disparues.

Des images impressionnantes

Des quartiers entiers de Derna ont été envahis par les flots : la rupture de deux barrages vieillissants en amont de la ville a été dévastatrice. Et elle a rendu "la situation catastrophique et incontrôlable", selon l’Organisation météorologique mondiale (OMM). Près de la commune sinistrée, les véhicules sont retournés, les arbres déracinés et les maisons abandonnées, comme le rapporte un journaliste de Reuters qui a pu approcher la ville côtière de 125 000 habitants.

Des images satellites prises avant et après la catastrophe montrent l'étendue des dégâts. Un cours d'eau traversant le centre de la ville a ainsi multiplié de volume et les bâtiments qui le longeaient ont purement et simplement disparu. De nombreux autres quartiers ont aussi souffert, noyés sous les eaux.

Vue aérienne de la vallée du Wadi Darnah où s'est engouffrée l'eau qui a dévasté Derna en Libye.

2 barrages sont présents et ont pu céder.

La France déploie des moyens

La France réagit. Sur Twitter, Gérald Darmanin a indiqué, mercredi 13 septembre 2023, qu'à "la demande du Président de la République, 53 agents de la Sécurité civile arriveront dans les prochaines heures en Libye pour aider les populations face au drame qui les touche". Le ministre de l'Intérieur a également déclaré qu'un "hôpital de campagne sera installé à Darna et accueillera dès vendredi 15 septembre les premières victimes".

La France... et même l'Occitanie au chevet de la Libye. En effet, la Sécurité civile a annoncé à nos confrères de Midi Libre que ce groupe de 53 agents sera composé de "39 sapeurs sauveteurs de l’UIISC7 de Brignoles et 14 sapeurs-pompiers du Gard".

Contexte politique difficile

Les opérations de secours sont compliquées par les divisions politiques et institutionnelles en Libye, avec deux gouvernements rivaux, l'un officiellement reconnu par la communauté internationale à Tripoli et l'autre installé à Benghazi, grande ville de l'est du pays où se trouve Derna.