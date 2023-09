Naucelle. La plasticienne Corinne Bouteleux expose "Ici et maintenant"

La place de l’art dans la vie de Corinne Bouteleux se trouve dans tous les interstices de son temps. Dès 2003, l’artiste expose, régulièrement, dans des salons en Normandie (prix au Salon des Indépendants) et est fréquemment invitée d’honneur.

De 2012 à 2017, ses toiles s’exportent en Asie : invitée pour une résidence au "Museum Jia Guang Jian" de Yong Qing (Hebei) : trois toiles en permanence. Ensuite Taïwan, Corée du Sud et encore deux fois en Chine à "l’Espace 798". En Europe, elle a participé deux fois aux Artists Open Houses de Brighton (GB), aussi conviée aux échanges franco-allemands à Aachen (Allemagne) et dans deux galeries en Belgique et aux Pays-Bas. Aux USA, l’artiste a exposé dans une galerie à Chelsea-NYC. Depuis, 2020, elle entame une série de photographies sur la Nature Morte qu’elle a montrée à Rouen en septembre 2022. En tant que plasticienne, elle a réalisé in situ des installations dans des lieux à forte empreinte industrielle et/ou sacrée. Organisatrice de nombreuses expositions pour la Journée Internationale des Droits des Femmes.

Aujourd’hui, l’artiste vit en Aveyron. Elle montrera pendant l’exposition à la Quincaillerie de Naucelle, du 16 au 30 septembre, un florilège de ses dernières années de création.

Le vernissage de cette exposition baptisée "Ici et Maintenant" est prévue le 23 septembre à 11 h 30, dans les locaux de la Quincaillerie, avec Karine Clément et les membres de la commission culture.