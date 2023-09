La Primaube : avec son concept mêlant sport et nutrition, Olala fit lounge veut "faire bouger l'Aveyron"

Installés au sein du complexe Padel Tolosa Rodez, zone artisanale des Amourals à La Primaube, ces Aveyronnais œuvrent dans l'accompagnement de bonnes pratiques nutritives et sportives.

Ce n'est pas un bar comme les autres. Ici, exit les bières et autres cacahuètes, ce sont plutôt les boissons énergétiques et les en-cas protéinés qui font la loi. Car Jean-Luc et Marion Tournier, fondateurs du Olala fit lounge, installé au sein du complexe Padel Tolosa Rodez à La Primaube, sont devenus complètement accro au sport et au contrôle de leur alimentation. "C'est simple, je devais perdre vingt kilos. Alors je me suis renseigné sur les bonnes pratiques à adopter pour être en bonne santé", retrace le natif de Colombiès.

Ce défi personnel se transforme en passion, et voilà que celui qui était commercial chez Orange, et son épouse, chef de projet chez GDF-Suez, se lancent dans ce concept. "On propose un accompagnement, basé à la fois sur la question de l'activité physique et de la nutrition", présente Marion Tournier.

Boisson detox et riches petits-déjeuners

Et c'est surtout le second point qui est mis en avant. "On veut sensibiliser sur l'importance de la nutrition et de l'hydratation. Rien qu'en faisant évoluer nos pratiques à ce sujet, nous pouvons avoir des résultats physiques et physiologiques", assure Marion Tournier. Ainsi, lorsqu'un intéressé contacte Olala fit lounge, il recevra d'abord un entretien faisant office de bilan. "L'occasion de comprendre ce que la personne recherche et ambitionne", relate le couple, avant de proposer son offre découverte, une expérience de 21 jours, ayant pour objectif "d'apporter des nutriments essentiels". La formule est simple, boire au moins 1,5 litre d'une eau enrichie à l'aloe vera et différentes herbes, puis des petits-déjeuners aux riches apports nutritionnels, modulables en smoothies protéinés, gaufres, pancakes ou muffins.

Une offre qui s’adapte ensuite à chaque client et chaque budget des offres étant disponibles dès la somme de 40 €. Un prix que justifient les fondateurs. "Si on le ramène à un coût journalier, ce tarif n'est pas si élevé que ce qu'il paraît. De nombreuses choses coûtent cher dans la vie, là c'est une dépense bénéfique pour notre santé."

Créer une communauté

D'abord installé en région toulousaine, le couple a débarqué en Aveyron en décembre dernier. "C'est très bien d'être ici. Autour des terrains de padel on est dans un environnement qui respire le sport !", poursuit-elle.

Car la structure a besoin d'un local digne de ce nom pour accueillir ses clients. "On reçoit tout le monde au cas par cas, et s'ils passent dans le coin et voient que nous sommes là, nous les accueillons avec plaisir. Mais c'est aussi important d'avoir ce local car nous organisons plusieurs rendez-vous", expliquent-ils. Sur place d'abord, avec des soirées bien-être un jeudi soir sur deux. Mais également esplanade des Rutènes, tous les mardis soir, là aussi pour faire de l'exercice.

Un projet qui se veut global, les trois cogérants (un Ruthénois, Théo Capelle, a récemment rejoint le projet) cherchant dès maintenant à développer leurs partenariats avec les clubs et les sportifs locaux. "On souhaite faire bouger l'Aveyron ! Il n'y a pas vraiment de communauté autour du fitness ici", regrettent-ils. Pour cela, ils "ont pour mission" séduire 2 000 Rouergats, histoire, comme ils le disent, de "fédérer autour de ces bonnes pratiques".

Contact via Instagram : @olala_fit_lounge.