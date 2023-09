Réquista. L’évêque en visite à la paroisse Saint-Pierre de l’Alrance et du Giffou

Le 1er octobre, l’Evêque Luc Meyer installera officiellement le nouveau prêtre Francis Jubilee Dominic, doyen du requistanais-levezou (des paroisses Saint-Pierre de l’Alrance et du Giffou, Notre Dame du Lévezou et Saint-Martin du Céor) en l’église de Réquista à 10 h 30. À cette occasion, les paroissiens sont invités à participer à cette cérémonie et à partager ensuite le repas qui aura lieu à la salle de spectacles de Réquista. Le prix du repas est de 12 € (gratuit pour les enfants de moins de 12 ans). Inscription obligatoire avant le 25 septembre. Des bulletins d’inscription sont à disposition au fond de l’église ou sur le mail des annonces paroissiales. Le règlement doit accompagner le bulletin d’inscription et être libellé au nom de "Paroisse Saint-Pierre de l’Alrance et du Giffou" puis remis, soit dans la boîte aux lettres du presbytère – 2, rue Abbé Bouzat 12170 Réquista – soit dans l’urne mise à disposition pendant les messes du 17 et 24 septembre.