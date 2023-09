World cleanup day 2023 : où se joindre à la marche de ramassage des déchets en Aveyron ce week-end ?

Plus de 2 200 marches de ramassage des déchets sont organisées en France, voici celles qui se tiendront près de chez vous.

Entre le 13 et le 17 septembre 2023, exactement 2 258 événements de nettoyage de la nature sont organisés en France à l'occasion du "World cleanup day". Tout autant de rendez-vous auxquels vous pouvez vous greffer pour une marche de ramassage de déchets près de chez vous.

Depuis 2018, cette initiative est très suivie en France. Il s'agit d'un rendez-vous mondial, qui se concentre essentiellement le 16 septembre, où tous les volontaires sont invités à partir à la chasse aux déchets sauvages en même temps. Plus de 1 000 tonnes ont été ramassées en France en 2022, dont 201 tonnes de déchets recyclables, grâce à la mobilisation de 170 000 personnes.

2 478 "cleanups" ont été comptabilisés l'an passé, et l'Occitanie arrivait en tête du nombre d'initiatives de collecte. Cette année encore en 2023, il est possible de découvrir où vous rendre près de chez vous pour participer via une carte interactive mise à disposition en ligne.

Les "cleanups" organisés en Aveyron

Voici les événements qui seront menés en Aveyron :