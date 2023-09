Naucelle. C’est aussi la rentrée au Racing

Le Racing a repris le chemin des entraînements. Malgré de grosses chaleurs les "jaunes et noirs" ont répondu présent à l’appel des entraîneurs pour être le plus grand nombre possible.

Récemment, deux entraînements étaient programmés pour aborder la saison à venir. Pas de changements notoires, côté "coach" Fabien Lascours (3 / 4) et Denis Batejat (avant) restent à la barre du "navire" jaune et noir avec pour objectif : "une qualification, jouer la partie haute du tableau".

Une saison de rugby est toujours ponctuée d’impondérable, le Racing est intégré dans une poule de neuf clubs, les quatre premiers sont qualifiés…. L’effectif est à ce jour d’une quarantaine de joueurs, d’autres peuvent encore intégrer le club.

Côtés dirigeants, et dirigeants, l’ambiance est conviviale, toujours à côté des joueurs. Les présidents Arnaud et "Blaize" ne disent pas autres choses, la convivialité reste légion, être au côté des joueurs et continuer d’écrire une page du Racing.

Pour les reprises : Alexis Enjalbert, Alexandre Rouquier, Kévin Caussanel, Romain Aygalenq, Charly Delmas, Loïc Pouget, Hervé Morgan

Les mutations : Jean-Baptiste Rey, Frédéric Romiguière, Joris Labit (LSA), Thibault Goubert (Pic Saint Loup / AMK 15). Les nouveaux : Timotée Baugrand, Antoine Borie, Josselin Charbonnier (Rugby à XIII).

La poule : Racing Club Naucellois, AO Viviez, RAS Hautes Vallée de l’Aveyron, US Séverac, Avenir Villefranche-de-Rouergue, US Saint Antoninoise, RC Septfonds, SC Honors de Cos, Rass Garonna.

Le premier match du Racing accueille le 24 septembre au Laurines l’Avenir Villefranche-de-Rouergue. Un déjeuner à la fourchette est programmé à cette occasion.