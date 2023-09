Clairvaux, Bozouls, Rodelle, Roquefort, Camarès : l'émission "Échappées belles" en tournage en Aveyron

Le tournage se déroulera sur une semaine du vendredi 15 au vendredi 22 septembre.



L'émission de France 5 "Échappées belles" arrive en vadrouille en Aveyron ! sur plus d'une semaine, entre ce vendredi 15 et le vendredi 22 septembre. Gastronomie, viticulture, balades à cheval, en tyrolienne ou en bateau, patrimoine : les caméras vont se livrer à un vrai parcours du (touriste) combattant dès ce vendredi, du nord au sud du département.

Le tournage débutera ce vendredi 15 septembre à Clairvaux-d'Aveyron. Il se poursuivra au fil des jours à Rodez puis au "petit Rodez", Rodelle. Bozouls sera également au menu du tournage de l'émission pour la partie Nord-Aveyron.

Dans le Sud-Aveyron, ce sont les villages de Peyre, Creissels, Roquefort et Camarès qui se retrouveront devant les caméras.

Le temps de mettre en boîte puis de réaliser les six reportages qui composent cette émission, et cette "Échappées belles" spécial Aveyron sera diffusée entre décembre 2023 et le 1er trimestre 2024.