Concerts, fêtes, visites, animations : les bons plans de ce week-end en Aveyron

Les fêtes de village ne sont pas finies dans le département, tout comme l'été, alors profitez des nombreuses animations aux quatre coins de l'Aveyron.



Vendredi

Bozouls.

Visite du village en petit train, à 10 heures, à 11 heures, à 14 h 30, à 15 h 30, à 16 h 30 et à 17 h 30.

Camjac.

Concours de belote, à 20 h 45, à la salle des fêtes.

Capdenac-Gare.

Expositions de Pierre Reverdy (poète) et de René Rigal (sculpteur sur bois), au Loft courants d’art.

Castelnau-de-Mandailles.

Fête à Mandailles, concours de belote, à 20 h 30.

Clairvaux-d’Aveyron.

Concours de pétanque.

Lacroix-Barrez.

Ouverture du château de Valon, de 14 h 30 à 18 h 30.

Naucelle.

- Portes ouvertes de l’école de danse des Clavelous (à partir de 6 ans), de 20 h 30 à 21 h 30, au gymnase.

- Exposition invitée des Cauhapé, Mélie et Bernard, fille et père (photo).

Saint-Cyprien-sur-Dourdou.

Soirée cinéma, à 19 heures et à 21 heures, à la salle des fêtes.

Salles-la-Source.

Ouverture de l’église Saint-Paul, de 10 heures à 18 heures.

Samedi

Bozouls.

Visite du village en petit train, à 10 heures, à 11 heures, à 14 h 30, à 15 h 30, à 16 h 30 et à 17 h 30.

Capdenac-Gare.

Expositions de Pierre Reverdy (poète) et de René Rigal (sculpteur sur bois), au Loft courants d’art.

Cassagnes-Bégonhès.

Représentation théâtrale avec la compagnie Comedia Novacella, à 14 h 30, à la salle des fêtes.

Castelnau-de-Mandailles.

Fête à Mandailles, 14 h 30, concours de pétanque en doublettes ; 19 h 30, apéro-karaoké.

Decazeville.

- Concert « La Bohème », à 17 h 30, à l’espace Ségalat.

- Journée des sports, de 10 heures à 16 heures, au stade Camille-Guibert.

- Rallye « Terre de Découverte ».

Espalion.

L’apéro trail : 13 h 30, randonnée ; 17 h 30, trail solo ou relais 16 km ; 20 heures, apéro concert, buvette et restauration.

Lacroix-Barrez.

Ouverture du château de Valon, de 14 h 30 à 18 h 30.

Luc.

Soirée théâtrale avec l’association « Bruits de couloirs », à 20 h 45, à l’espace Antoine-de-Saint-Exupéry.

Naucelle.

Exposition invitée des Cauhapé, Mélie et Bernard, fille et père.

Rodez.

- Le Valadier retrouvailles : apéro, repas, concert avec PP Prunes, DJ, à 19 heures, à la salle des fêtes.

- Pièce de théâtre « l’argent fait le bonheur » de Clément Hernandez, à 20 h 30, au théâtre du chariot.

- Portes ouvertes au centre social à Gourgan, vide-greniers et animations, de 10 heures à 16 heures, place de l’église.

Saint-Cyprien-sur-Dourdou.

Fête ; 13 h 30, randonnée pédestre ; 22 heures, bal disco avec Malt 3.

Saint-Geniez-d’Olt.

Troc-vente d’équipements de sport, de 9 heures à 12 heures, dans la cour de l’école Sainte-Marie.

Sébrazac.

Concours de belote, à 21 heures.

Villefranche-de-Rouergue.

Concert hautbois, flûte à bec, violon et orgue, à 17 heures, en la collégiale.

Dimanche

Bozouls.

Visite du village en petit train, à 10 heures, à 11 heures, à 14 h 30, à 15 h 30, à 16 h 30 et à 17 h 30.

Calmont.

Fête de Milhac ; 8 heures, déjeuner aux tripous et cuisse de canard ; 14 heures, concours de pétanque ; 16 h 30, thé dansant animé par Véronique Pomiès ; 20 h 30, buffet campagnard et bal.

Capdenac-Gare.

Expositions de Pierre Reverdy (poète) et de René Rigal (sculpteur sur bois), au Loft courants d’art.

Castelnau-de-Mandailles.

Fête à Mandailles ; 8 heures, déjeuner ; 14 heures, randonnée ; 16 heures, challenge de jeux de bistrot ; 19 h 30, apéro animé par « Pierrot musette ».

Clairvaux-d’Aveyron.

Concours de soupes, à 19 heures, à la salle des fêtes de l’Ady.

Coussergues.

Chant avec Caroline Ferry, à 15 heures, à la salle des fêtes.

Decazeville.

Rallye "Terre de Découverte".

Projection du film "Profumo di resina", à 17 h 30, à l’espace Ségalat.

Espalion.

Vide-greniers, de 9 heures à 17 heures, au foirail.

Lacroix-Barrez.

Ouverture du château de Valon, de 14 h 30 à 18 h 30.

Lunac.

Brocante et vide-greniers.

Le Monastère.

Exposition de voitures anciennes, de 10 heures à 19 heures, dans le parc de la Briane.

Naucelle.

Exposition invitée des Cauhapé, Mélie et Bernard, fille et père.

Olemps.

Braderie petite enfance et bourse aux jouets, de 9 heures à 17 heures.

Rodez.

Pièce de théâtre "L’argent fait le bonheur" de Clément Hernandez, à 16 heures, au théâtre du Chariot.

Saint-Cyprien-sur-Dourdou.

Fête ; déjeuner daube de sangler, tête de sanglier et tripous, à 8 h 30 ; 11 heures, défilé de vélos fleuris ; 15 h 30, prix cycliste ; 16 heures, thé dansant animé par Tradition ; 20 heures, repas dansant.

Vitrac-en-Viadène.

Fête ; 8 heures, déjeuner tripous et tête de veau ; vide-greniers ; 12 heures, repas ; 14 heures, concours de pétanque ; 15 heures, spectacle folklorique avec Lous Oyolos ; 20 heures, repas.