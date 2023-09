Rieupeyroux. "Dans la peau d’une femme" : l’expo collective pour déconstruire les tabous

Pour rompre avec le format classique des expositions, le Centre culturel Aveyron Ségala Viaur ouvre les portes de l’Espace Gilbert Alauzet, aux artistes.

L’exposition, sans tabou, ouverte à tous, amateurs ou professionnels, aux différentes techniques – peinture, dessin, photo, graff, gravure, sculpture, collage, art textile, origami… –, aux différentes formes – encadrées, à poser, à suspendre, à punaiser, à ventouser,… – attend ses artistes.

L’équipe du centre culturel dénonce la drôle d’époque qu’est la nôtre, une certaine pudibonderie ambiante (cf quelques scandales médiatisés provoqués par Facebook face à L’Origine du Monde de Courbet ou encore devant La Vénus de Willendorf, une figurine issue du paléolithique) et offre un espace d’expression. "Nous avons l’espoir de "visibiliser" et de déconstruire le tabou lié à la représentation de l’intime, des corps des femmes, de leur place, de l’égalité hommes/femmes, au travers d’une expression poétique et politique visible dans cette démarche artistique", indique l’équipe.

Une œuvre par personne peut être exposée, pour laquelle, les candidats doivent envoyer un visuel en indiquant titre, dimensions, technique.

L’accueil des œuvres se fera à l’Espace Gilbert Alauzet du 12 au 25 septembre.

L’accrochage aura lieu le vendredi 29 septembre de 10 h à 17 h et le vernissage se fêtera le vendredi 29 septembre à 19 h.

Pour envoyer les documents, s’adresser au Centre culturel Aveyron Ségala Viaur, 2 route du Foirail, 12240 Rieupeyroux, Tél. 05 65 29 86 79, courriel information@centreculturelaveyron.fr, Web www.centreculturelaveyron.fr