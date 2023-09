Comps-la-Grand-Ville. De jeunes artistes ont fait entrer l’art contemporain à l’abbaye de Bonnecombe

Après six ans de fermeture au public, l’abbaye de Bonnecombe a exceptionnellement ouvert ses

portes à dix étudiantes et étudiants de l’École des Beaux-Arts de Montpellier. C’est avec le soutien de l’évêché et de la gardienne que ces jeunes ayant entre 20 et 23 ans ont, deux semaines durant, vécu, travaillé et créé in situ.

Le 1er et 2 septembre a eu lieu leur exposition "iF", une sortie de résidence ayant accueilli près de 250 visiteurs. Chargés de recenser les arbres du site, les apprentis artistes se sont réapproprié cette requête comme point de départ à la création. "On a appelé cette démarche enquête de terrain sensible, afin d’entrer en observation et en écoute de ce lieu extraordinaire et chargé." C’est au sein du cloître et de l’église de l’Abbaye que les familles, amis et locaux de Comps-Lagrandville ont pu apprécier peintures, sculptures, créations audiovisuelles, installations et même chant. Avec un tel programme, on peut y voir se prolonger des questionnements que l’Art a l’habitude de côtoyer : le territoire, le paysage, l’espace, les matériaux, l’histoire, la mémoire. Force est de constater que l’art contemporain peut se réinventer dans des lieux autres que le fameux white cube – l’espace de monstration par excellence connu pour sa neutralité.

Éloïse Cara, Zoé Crevoisier, Myra Eschauzier, Suzy Kokot, Maël Matelet, Sarah Michelin, Salomé Petitjean, Lilian Rattier et Clément Schaab espèrent tous dix que cette aventure ne s’arrêtera pas là, et qu’une suite à ce projet autogéré et financé soit possible. Bravo et bonne continuation à ces futurs artistes !