Rodez : Gourgan lance la rentrée des maisons de quartiers ce 16 septembre

Ce samedi 16 septembre sonne la rentrée pour la maison de quartier de Gourgan, sa voisine de Saint-Eloi reprendra ses activités le 23 septembre.

L'effervescence revient dans les deux maisons de quartiers de Rodez. À Gourgan comme à Saint-Eloi, on prépare la rentrée avec impatience. Car ce samedi 16 septembre, la première de ces deux structures inaugurées en 2017 lance les festivités avec une journée bien chargée.

De nombreuses activités

"Nous aurons de nombreuses activités à proposer !", se réjouit Nadia Abbou, conseillère municipale de Rodez, déléguée à la vie des quartiers. Tout commencera dès 10 h, par un vide-greniers, organisé par l'APE de l'école Gourgan. À noter également la présence d'ateliers maquillages, d'initiations au yoga ou des stands des nombreux partenaires de l'entité. "Nous nous associerons également au World cleanup day, avec un moment de sensibilisation au tri sélectif et une action de nettoyage des rues", poursuit l'élue.

Une flopée d'activités pour 15 €

Une journée qui risque d'être suivie, car à Rodez, ce dispositif séduit. En moyenne à Gourgan, la maison de quartier compte 600 adhérents, et ce chiffre risque d'être une nouvelle fois atteint cette année. Il faut reconnaître que l'offre est alléchante. Avec, pour les deux établissements de la Ville, un tarif d'adhésion fixé à seulement 2 €, et en déboursant 15 €, la possibilité d'accéder à l'ensemble des activités proposées.

Retour programmé le 23 septembre à Saint-Eloi C'est une semaine plus tard, le samedi 23 septembre, que la maison de quartier de Saint-Eloi lancera sa campagne 2023-2024. Au programme, diverses activités sportives seront organisées sur l'esplanade, avec des initiations à l'escrime ou au rugby par exemple. Des ateliers jeux seront également proposés, tout comme un espace lecture et une visite de la caserne des pompiers, située à deux pas.

Parmi elles, les maisons de quartiers s'associeront au festival du développement durable initié par Rodez Agglo. "Le jeudi 28 septembre, les adhérents de Gourgan proposeront un repas local et végétal, avec des produits achetés la veille sur le marché. Et l'accent sera mis sur la lutte contre le gaspillage", présente Nadia Abbou. Le tout, sous la houlette de Michel Santos, président de l'Umih en Aveyron et gérant du Bistrot guinguette, avenue de Toulouse.

Tandis que du côté de Saint-Eloi, l'opération sera menée le 4 octobre, avec l'élaboration d'un goûter à base de pommes du verger du haras.

Un système qui se veut fédérateur, et au sein duquel les adhérents sont directement acteurs. "Nos activités évoluent au fil des années, et chaque maison de quartier tient son ADN, explique Farah Ajoun, employée de la Ville à la structure de Gourgan. Nous adaptons notre programme en fonction des demandes et des idées de chacun."

Un bon moyen de renforcer le tissu social.