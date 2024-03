"Tout est possible quand on s'acharne" : l'Aveyronnaise Jane Teyssèdre en lice pour devenir Miss Jeunesse France 2024

Jade Teyssedre, originaire de l'’Aveyron, rêve de la couronne Miss Jeunesse France 2024. L’élection nationale aura lieu le 20 avril, à Roissy-en-France (Val-d’Oise).

Jade Teyssedre, 22 ans est une habituée des concours Miss Jeunesse : élue Miss Jeunesse Aveyron en 2021, puis Miss Jeunesse Occitanie en 2022, et demi-finaliste Miss Jeunesse France en 2023.

Initié par Priscillia Tebib et Claudine Calvarin en 2015, le concours Miss Jeunesse France s’adresse à des jeunes femmes entre 15 et 30 ans, sans critère de poids ni de taille. Plus inclusif que Miss France, le concours valorise autant le comportement que le physique. Cette année, Miss Jeunesse France ne se base plus sur une seule Miss mais plutôt sur une équipe de cinq, dont une major de promo. Pour rendre la compétition plus juste, les candidates gagnent des points avant l’élection finale grâce à l’organisation d’évènements notamment.

Malgré sa défaite en 2023, Jade Teyssedre reste motivée pour prendre sa revanche cette année. En retentant le concours, elle fait passer un message : ne jamais abandonner. "Tout est possible quand on s’acharne", déclare-t-elle avec conviction. La motivation, voilà sa clé de la réussite. Si elle fait partie des cinq finalistes à être retenues pour la Team France, son aventure prendra une dimension internationale avec Miss Jeunesse World.