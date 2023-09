En ce premier mercredi de l'année scolaire, Rodez Agglo organisait, en compagnie de diverses associations locales, un moment dédié à la promotion du sport santé.

Ça y est l'année scolaire est bel et bien repartie de plus belle. Et le jardin public en est le meilleur exemple. Lieu de villégiature par excellence des collégiens et lycéens ruthénois le mercredi après-midi, ce 6 septembre et son magnifique temps estival n'auront pas dérogé à la règle.

Un moment privilégié par les jeunes, friands de ce type d'activité pour animer leur journée. Centre Presse - A. R.

Une situation qui a fait le bonheur de Rodez Agglo. Puisque la collectivité organisait en ce jour de 14 h à 17 h, un événement intitulé "Viens on bouge", dédié à la promotion du sport chez les ados, s'inscrivant dans le Programme national nutrition santé. Qui dit sport dit ainsi participation d'associations locales, comme le ROC handball, la MJC, la Maison des adolescents de l'Aveyron, l'Association sportive universitaire ruthénoise ou encore l'école de danse de Camille Vigier.

Des activités plébiscitées

"C'est très important d'organiser ce type d'événements, se réjouit Christian Teyssèdre, président de l'agglomération. Le sport santé est un point essentiel à l'équilibre de chaque jeune. Notamment dans notre société, alors que la question de l'avenir engendre beaucoup de stress chez de nombreux adolescents."

Un moment privilégié par les jeunes, friands de ce type d'activité pour animer leur journée. Centre Presse - A. R.

Étaient ainsi proposés des conseils nutrition et la pratique de nombreuses activités comme des initiations au street-workout, à la sophrologie, du hand-ball, de l'ultimate, du panna foot, et des démonstrations de danse. Des ateliers gratuits qui auront égayé l'après-midi de nombreux jeunes ruthénois, répondant assez massivement à cet appel à la pratique sportive.