Luc-la-Primaube. Une journée de rentrée dédiée aux activités physiques, sportives et de bien-être

La ville a lancé sa première journée Sport, Santé et Bien-être samedi dernier à l’espace d’animation de Luc pour encourager les Luco-Primaubois à la pratique sportive et à une bonne hygiène de vie. Cet évènement de rentrée se voulait être une grande fête conviviale et ouverte à tous, vantant les bienfaits de l’activité physique et sportive. En tant que commune labellisée Terre de Jeux 2024, il était important de mettre à l’honneur l’ensemble des acteurs du sport, de la santé et du bien-être locaux. L’occasion était ainsi donnée à toutes les associations communales de se faire connaître du public, mais aussi de profiter de cette rencontre pour que de nouveaux bénévoles les rejoignent afin de les aider dans leurs tâches pour encadrer les adhérents. Une manifestation qui a permis aux visiteurs, quel que soit leur âge, d’aller à la rencontre et à la découverte d’une future activité. Les responsables d’associations ont pu répondre aux interrogations du public et chacun a pu s’inscrire et pourra bénéficier d’un temps d’essai.

Des ateliers de découverte, des initiations, des démonstrations… pour tous les publics, sportifs et non sportifs, étaient présentées au cours de la journée ainsi que des animations. En ouverture de cette journée, des balades étaient proposées avec les associations de randonnée, Los Caminaïres, la Retraite active, Rando Evasion et Rand’Oxygène. Après l’intervention du maire Jean-Philippe Sadoul, un défilé type cérémonie d’ouverture des Jeux Olympiques était organisé en fin de matinée sur le parvis de la mairie à Luc avec toutes les associations sportives de la commune ainsi que les membres élus du Conseil Municipal des Enfants en porteur de drapeaux. Des initiations de sophrologie, yoga, médiété, méditation, arts martiaux français, des conférences, tournoi triplettes pétanque enfants/parents, remise des trophées de l’engagement associatif, soirée dansante… ont rythmé cette journée qui a connu un grand succès.