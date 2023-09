Intempéries en Aveyron : la préfecture alerte sur un risque de crue dans les prochaines 24 heures, voici les communes concernées

Treize communes sont menacées par un risque de montée des eaux et de crue ces prochaines heures en Aveyron.

L'Hérault a été placé en vigilance rouge pluie-inondation pendant plusieurs heures ce samedi 16 septembre 2023, avant de repasser en orange avec le Gard et la Lozère. L'Aveyron est placé en vigilance jaune, les précipitations sont tout particulièrement importantes dans le sud du département.

A lire aussi : VIDEOS. Orages et inondations : véritable déluge dans l'Hérault, la vigilance rouge est activée

La préfecture alerte d'un risque de montée des eaux et d'un risque de crue dans les prochaines 24 heures sur le tronçon du Haut-Tarn. Plusieurs communes sont concernées : Aguessac, Compeyre, La Cresse, La Roque-Sainte-Marguerite, Millau, Mostuéjouls, Nant, Paulhe, Peyreleau, Rivière-sur-Tarn, Saint-André-de-Vézines, Saint-Jean-du-Bruel et Veyreau. La cause : "un évènement pluvieux (méditerranéen) a touché le secteur de la haute vallée du Tarn. 105 mm de précipitations sont tombés au Caylar (34), ce qui a fait réagir les cours d’eau".

"Les cumuls significatifs attendus localement seraient de nature à occasionner sur les cours d’eau non surveillés des montées rapides et des crues débordantes ainsi que du ruissellement pluvial avec des caves ou voiries inondées localement", annonce la préfecture.

A lire aussi : Pluie-inondation : l'équivalent de 5 mois de pluie tombe sur le Sud Aveyron, la circulation ralentie sur l'A75

Prudence maximale en bord de rivière

"Sous l’effet des précipitations, les rivières du Tarn (amont), de la Dourbie, du Tarnon et de la Jonte pourraient réagir avec des maximums attendus en début de soirée", indique la préfecture.

La hausse des niveaux des cours d’eau pourrait être rapide et pourrait présenter un danger pour les activités nautiques ou exposées. Prudence maximale pour les activités en lien avec la rivière : canoë, pêche, baignade...

A lire aussi : Pluie-inondation, orages : l'Aveyron et la Lozère basculent en vigilance jaune jusqu'à samedi

Les bons comportements en cas d'inondation

Si les cours d'eau en viennent à déborder, il en va de votre sécurité de respecter ces quelques consignes :