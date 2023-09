Villefranche-de-Rouergue. Les nouvelles ambitions du CKF Boxing

Comme chaque année, la rentrée scolaire correspond à la rentrée de la saison sportive pour la très grande majorité des clubs et des disciplines. Le Contact Karaté Fight change de nom pour le CKF Boxing. En effet en plus du Karaté-Contact et du Kmix (MMA) le club poursuit sa route vers les diverses formes de combats en intégrant la Fédération Française de Kick Boxing, Muay-Thaï et disciplines associées comme le Pancrace.

Le Kick Boxing est une discipline intégrant les coups de poing de la boxe anglaise et certaines techniques de coups de pied du karaté.

C’est une excellente discipline pour les enfants qui ont besoin de se défouler. Cela permet aussi aux plus calmes de prendre confiance en leurs capacités.

À cette occasion le club ouvre un nouveau créneau en kick-boxing pour les enfants de 9 à 13ans, le mercredi après-midi à 17 h 30 au Gymnase Robert-Fabre dans le quartier du Tricot de Villefranche.

Fort de ses combattants présents au niveau national, et qui durant la saison passée ont décroché de nombreuses victoires et podiums en portant haut les couleurs de leur ville Villefranche, les prochaines échéances sportives se dérouleront fin octobre et début novembre. Nous ne manquerons pas de faire le point sur les compétiteurs qui participeront aux championnats de Pancrace d’Occitanie et aux championnats de kick-boxing d’Occitanie, premières compétitions de la saison 2023-2024.

Les horaires des cours dispensés par le club sont les suivants : mardi 18 heures, mercredi 17 h 30 (enfants) et 18 h 30 (adultes) et jeudi 18 heures.