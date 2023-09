Onet-le-Château. Récital : carte blanche à élizabeth Vidal au théâtre de la Baleine

Une nouvelle date et un magnifique concert se rajoute dans le programme déjà dense de la Baleine, le jeudi 12 octobre à 20h30.

L’invitation de la soprano Elizabeth Vidal est réalisée dans la continuité du projet imaginé par Auguste Truel, le lauréat jeune talent de la 3e édition du concours Voix des Outre-mer, originaire de Laissac, afin de promouvoir l’art lyrique dans sa région. L’objectif d’Auguste est de faire découvrir la musique lyrique à un large public, notamment aux jeunes, afin de les intéresser à sa passion.

Le récital carte blanche de la soprano lyrique Elizabeth Vidal sera donné autour des grands airs du répertoire ayant donné ses cartes de noblesse à cette soprano reconnue internationalement. Élizabeth Vidal, formée à l’opéra de Paris, est une des rares soprano colorature française à avoir mené de front une carrière internationale (des arènes de Verone au Covent garden de Londres en passant par Hambourg, Munich, Madrid, New-York), celle de professeur et donnant des masterclasses dans le monde entier dont au Bolchoï de Moscou et également une carrière médiatique (plus de 50 shows télévisés dont les victoires de la musique, plus récemment l’émission Prodiges ou encore plus populaire "On est pas couchés" avec Laurent Ruquier).

En 2023, elle sera la protagoniste d’un opéra rock "Lizadora" dédié à la sauvegarde de la planète et composé par Jean Renard, compositeur de Johnny Hallyday. Elle est chevalier des arts et des lettres.

Les places sont disponibles sur internet :lyriquenaveyron.org/agenda/ ; au théâtre de la Baleine à Onetle Château, et au salon de Coiffure Agnès à Laissac.