Rugby : la montée en Fédérale 2 dans le viseur de Rodez... oui déjà !

Depuis la renaissance du club de rugby de la préfecture aveyronnaise en 2019, jamais une saison n’avait débuté avec une ambition affichée aussi claire. Éclairage.

" On doit monter. » Trois mots. Sans ambiguïté aucune. Ils sortent de la bouche du président de Rodez rugby, celui-là même qui était allé au charbon en 2019, sur les cendres de feu le SRA, brûlé sur l’autel de la déraison financière. Quatre rentrées des classes plus tard, et alors que Rodez reçoit La Saudrune dimanche 17 septembre (15 h 15) au stade Paul-Lignon pour sa première, Stéphane Floirac a changé de braquet. C’est un fait indéniable.

Jusque-là, la formation à tous crins et la simple ambition d’“être”, à défaut de mourir, étaient des leitmotivs. Par ailleurs bien légitimes. Le point de bascule se situe sûrement le 16 avril dernier et les regards noirs qui ont suivi la désillusion du barrage de Fédérale 3 perdu devant son public face à Rivesaltes (9-20). « Maintenant, on va travailler différemment, il faudra assumer la volonté de monter », avait glissé Floirac, comme pour atténuer la douleur autant que donner rendez-vous.

Assumer cette volonté s’est donc traduit par des actes forts. Si le staff est resté en place, il a été profondément remanié dans son fonctionnement. Et on y a adjoint un « super » entraîneur, Dominique Alaux, l’ancien capitaine emblématique de Decazeville. « Dominique, c’est le sang-froid incarné, quelqu’un d’ultra-perfectionniste aussi, avait commenté le dirigeant à l’arrivée de son nouvel homme fort en mai. Ce qui pourra aussi se marier avec un duo Jérôme (Broseta) - Richard (Pioch) très créatif. Et puis, il a un énorme mental de gagnant. » Tiens, tiens. La gagne.

Une structuration qui avait été déjà entamée avec la signature de l’ancien pro, fin connaisseur de la maison sang et or, Patrick Furet, quelques mois plus tôt. Toujours là d’ailleurs, au poste de manager. Les compétences s’empilent donc. Au point d’avoir un staff à la pro dans les bureaux comme sur le terrain et un club des cinq (Alaux, Broseta, Pioch donc et Jonathan Chatelain et Jérôme Grémaux) au fonctionnement par domaines techniques du jeu bien précis.



Sur le terrain, un autre discours

Côté recrutement, l’été a aussi été animé par la grande vague de rappel à “la maison” de ceux qui avaient déjà porté la tunique de la préfecture. Mais pas seulement. Le groupe se renforçant notamment devant en densité physique, point faible de la saison précédente. Ajoutez-y une municipalité qui lui octroie tous ses matches dans son stade à demi rénové de Paul-Lignon (au détriment des filles du foot en D2, ce dimanche notamment), l’expérience également d’une saison à ce niveau et les ingrédients pour vivre une saison historique sont bel et bien là. Sauf que le rugby est un sport dans lequel « l’humilité est capitale » a rappelé cette semaine Dominique Alaux.

Un superviseur qui se refusait ainsi à voir plus loin que le match suivant et ainsi de suite, comme aussi pour évacuer une certaine pression engendrée par les attentes – forcément – que suscitent le club et son ambition nouvelle. Versé dans une poule à l’accent toulousain et sacrément relevée, le RR devra en plus se jouer d’un format de compétition toujours aussi exigeant, la montée en Fédérale 2 n’étant promise qu’aux qualifiés en 8es de finale, passés soit par des 32es et 16es en aller-retour (pour les 1ers et 2es de poule), soit par ce même chemin agrémenté d’un barrage (de la 3e à la 6e place). Le printemps est encore loin. Mais oui, la montée est forcément dans le viseur. Aux joueurs de le montrer, dès demain.