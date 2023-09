Football : Rodez douché d’entrée

Dure reprise en D2 pour les Rafettes, qui ont été dominées par Marseille, dimanche 17 septembre. Et autant sur la pelouse qu’au score (0-4).

Avant d’entrer dans l’eau, on dit qu’il faut prendre le temps de se mouiller la nuque pour éviter le choc thermique. Si c’est bien ce qu’ont tenté de faire les Rafettes pour leur retour en D2, lors du début de partie dimanche 17 septembre à La Roque, de même que leurs adversaires marseillaises, les premières ont pris une douche glacée.

Le relégué ruthénois a plié (0-4) sous la pression de l’OM, prétendant à la montée. La saison s’annonçait corsée avec la réforme du championnat, désormais à poule unique pour élever le niveau et homogénéiser la compétition. Mais Rodez, avec deux premiers buts encaissés dans la confusion, des erreurs techniques et un manque d’harmonie, n’a pas réussi son plongeon.

Des Marseillaises dominatrices

"On a été frustrés par le vent : on avait mis des choses en place qu’on n’a pas pu développer", précisait l’entraîneur Franck Plenecassagne à la sortie des vestiaires. Effectivement, les rafales, qui soufflaient vers le camp de Rodez en première mi-temps, ne l’a pas aidé. Elles ont d’ailleurs bien servi les Marseillaises qui, sur ce qui était une passe en profondeur de Coline Gouineau avant que le ballon ne file dans le but, ont vu leur domination récompensée (0-1, 29e). Pauline Moitrel, la nouvelle gardienne sang et or, avait délaissé sa cage. Elle qui avait réalisé un splendide début de rencontre, enchaînant les parades face aux offensives olympiennes.

Et malgré les quatre buts qu’elle a encaissé, Moitrel a été une des actrices phares du duel. Mais la confiance acquise par les Marseillaises après le premier but les a lancées. Quatre minutes plus tard, Maëva Salomon a profité qu’aucune Ruthénoise ne soit à son marquage juste devant le but pour enfoncer le clou (0-2, 33e). Les Rafettes ne parvenaient pas à être dangereuses. Quand, en face, les contres et la vitesse rythmaient le jeu marseillais.

Un regain de vigueur... avant un double coup de massue

Il ne restait plus que la pause pour redonner du souffle au groupe de Franck Plenecassage. Ce qui fut bien le cas… un temps. À peine revenues sur la pelouse, les sang et or ont retrouvé des couleurs. Malgré toujours quelques maladresses, les Ruthénoises ont pressé, attaqué et même inquiété l’OM. Une nouvelle dynamique qui a notamment trouvé sa source dans l’énorme travail de Solène Barbance au milieu de terrain. Avant que les visiteuses ne remettent la main sur le ballon et assènent un troisième (73e) puis un quatrième (85e) coups aux sang et or.

Les Rafettes, dont l’effectif a été chamboulé cet été, doivent encore trouver une mélodie commune pour augmenter la cadence. Et surtout rattraper les formations déjà lancées à vive allure. Pour ça, il leur faudra rebondir au Mans, victorieux (1-3) de Nice dimanche, le 1er octobre.