Athlétisme : le lanceur Aurélien Carcenac rebondit à Saint-Affrique

Depuis une bonne dizaine d’années, le Sud-Aveyronnais truste les titres et les médailles au niveau national. Et il va désormais entraîner les licenciés dans plusieurs disciplines, sur piste.

Aurélien Carcenac, 41 ans, originaire du Tarn et installé à Saint-Affrique depuis 2004, champion du lancer du disque qui a porté les couleurs de l’Entente des clubs de l’Albigeois de 2020 à 2023, vient de rejoindre l’Athletic club saint-affricain (ACSA).

"C’est une grande satisfaction d’accueillir l’un des meilleurs lanceurs de disque de France, déclare Bernard Dupuy, membre du bureau de l’Acsa. Il n’a cessé de truster les titres et les médailles au niveau national depuis une bonne dizaine d’années, avec un record personnel de 54,70 m." Sans oublier un titre de champion d’Europe décroché en 2017 à Aarhus, au Danemark, mais aussi une troisième place au championnat du monde 2022, à Tempéré, en Finlande en catégorie M40.

Nouvel entraîneur de l'ACSA

"Chaque année, il rivalise au bilan national avec les 12 meilleurs Français, poursuit Bernard Dupuy. Il se qualifie et participe avec les seniors aux championnats de France élite. C’est un sacré défi et une superbe performance que peu de champions et championnes réalisent. Aurélien Carcenac brille aussi au lancer du poids avec un record personnel de 15,14 m. Il excelle au lancer du marteau lourd, discipline atypique, avec un titre national et un record d’Occitanie validé à 12,92 m." Et en 1999, Carcenac a porté le maillot de l’équipe de France junior.

Il est un nouvel entraîneur référent à l’ACSA dans plusieurs disciplines sur piste pour les catégories cadet, junior, espoir et senior. "Ces entraînements sont consacrés non seulement à la préparation physique, mais également à la course, aux sauts et aux lancers", précise le dirigeant. "Je suis très content de revenir à l’Acsa, assure Aurélien Carcenac. J’espère que dès cette année on pourra créer une dynamique pour participer aux interclubs en mai."

D’ici là, le Saint-Affricain participera au championnat de France master d’épreuves combinées, qui aura lieu à fin octobre à Saint-Renan, dans le Finistère. Il sera engagé au penta-lancer, discipline lors de laquelle il faut enchaîner des lancers classiques de marteau, de poids, de disque, de javelot mais aussi de marteau lourd.