Naucelle. Cambridge s’invite à l’école Jeanne-d’Arc

L’année dernière, l’école Jeanne-d’Arc a commencé son projet de renforcer la maîtrise de la langue anglaise grâce à un enseignement quotidien et approfondi en anglais : rituels, vidéos, chants, comptines, consignes, lecture d’albums en anglais, L’école souhaite désormais aller plus loin en proposant aux élèves de participer aux examens Cambridge English. Cette méthode initie les enfants à l’anglais écrit et parlé dès la maternelle. Elle utilise des situations quotidiennes réalistes pour donner vie à l’apprentissage C’est un excellent moyen de motiver les enfants, de leur faire gagner en confiance et d’améliorer leur anglais. En fin de CM2, elle permet aux enfants de mesurer leur niveau d’anglais par la passation d’un test ludique et progressif, reconnu par le Conseil de l’Europe. À terme, l’objectif est de permettre aux futurs collégiens de pouvoir également bénéficier de cette qualification.