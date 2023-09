De belles découvertes dans l’Espalionnais

Samedi et dimanche, de nombreux curieux ont visité et apprécié les sites et monuments remarquables de l’Espalionnais.

Ce rendez-vous annuel connaît un succès certain et l’édition 2023 a permis à beaucoup de découvrir quelques monuments et édifices d’un riche patrimoine qu’ils cotoient fréquemment sans jamais les avoir visités. D’autres sont venus de plus loin, mais tous étaient ravis de leurs sorties. Une richesse mise en valeur avec des visites commentées, le finissage de l’exposition l’exposition "Cellules ouvertes" de Francis Estèves, musicien et Julien Coquentin, photographe, des ateliers jeune public, un spectacle musical au Musée des Mœurs et coutumes, une conférence sur les "scaphandriers pieds-lourds bagnards en Nouvelle Calédonie au Musée du scaphandre, une visite commentée et un atelier de restauration à la Chapelle des Pénitents, des démonstrations de béhours combat sportif, au château de Calmont-d’Olt, une balade commentée à Sonilhac près de Saint-Côme-d’Olt, les monuments et bâtiments remarquables à Saint-Côme-d’Olt, Bessuéjouls, Cohulet, les églises de Perse, Flaujac, Calmont, l’abbaye de Bonneval, l’église de Notre-Dame d’Albiac, la chapelle de Roquelaure, l’église Saint-Jacques à Lassouts, l’église fortiféiée d’Anglars-du-Cayrol et le musée des ardoisières...

Le choix était vaste et de belles curiosités et animations inédites s’offraient aux visiteurs. De quoi satisfaire tous ceux qui s’intéressent au riche patrimoine de notre région.