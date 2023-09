Decazeville : des effectifs en hausse au collège Paul-Ramadier

La rentrée s’est effectuée sans problème au collège Paul-Ramadier. L’équipe pédagogique, administrative et d’entretien est au complet et prête à encadrer les élèves pour que cette année scolaire soit à nouveau réussie.

Les professeurs, les personnels et les élèves ont repris le chemin du collège Paul-Ramadier de Decazeville. "Cette rentrée est marquée par une augmentation sensible des effectifs et l’ouverture d’une classe supplémentaire sur le niveau 6e", se félicite Michel Mastropieri, le principal de l’établissement. Les 450 élèves sont répartis dans vingt et une classes, dont quatre classes de Segpa, sur les sites de Decazeville et l’annexe de Firmi. Les élèves seront encadrés par une équipe de 40 professeurs.

L’équipe pédagogique est au complet. Elle a vu l’arrivée de Mme Blanloeil, professeure d’espagnol, de Mme Barusseau, professeure de Lettres modernes, de M. Gilgenkrantz, également professeur de Lettres modernes, de M. Castagné, professeur certifié d’EPS, et de M. Bressanges, professeur habitat-peinture-revêtement.

L’équipe de restauration et de service est également au complet, tout comme l’équipe de la Vie Scolaire. En outre, le service Santé pourra compter à nouveau sur Mme Pradel, infirmière scolaire.

La nouvelle classe de 6e a été mise en place avec l’heure de consolidation et d’approfondissement, ainsi que l’heure de "devoirs faits" obligatoire. Une attention particulière est portée sur ce niveau avec aussi la mise en place d’une heure par semaine d’étude encadrée sous la responsabilité d’un professeur.

Dispositif "devoirs faits"

Le dispositif "devoirs faits", qui a pour objectif d’accompagner et d’aider les élèves dans leur travail personnel avec l’aide des professeurs sur le temps scolaire, est maintenu sur tous les autres niveaux, tout comme l’accompagnement personnalisé à hauteur de 3 heures par semaine en 6e et de 2 heures par semaine sur les autres niveaux.

Les objectifs principaux tels que le renforcement de l’acquisition des savoirs fondamentaux et la prise en charge des besoins de chacun seront plus que jamais d’actualité dans les pratiques pédagogiques des enseignants. La volonté de l’ensemble des personnels et de permettre la réussite de tous les élèves en faisant du collège un lieu d’épanouissement et de construction de la citoyenneté. Diverses activités et clubs seront proposés aux élèves entre 12 heures et 14 heures, comme la chorale, l’atelier mathématique ou des entraînements UNSS.