Thérondels. Découvrir le lac de Sarrans autrement

Découvrir le lac de Sarrans en se laissant entraîner au fil de l’eau est désormais possible grâce à deux passionnés de navigation Alain et Christian qui, assis à la terrasse d’un restaurant au bord d’un lac et admirant le ballet enchanteur des bateaux devant eux, ont eu l’idée de créer un bateau en bois, convivial facilement navigable et accessible à tous. Après avoir mûrement réfléchi à la faisabilité de ce projet et s’être lancé un défi, un prototype était fabriqué et "Aboat-15" était né !

Grâce à ce bateau terrasse (2 à 8 personnes) sans permis il est possible de s’évader, de découvrir le lac de Sarrans au cours de balades conviviales en famille ou entre amis en toute quiétude, en oubliant le temps qui passe au cours de moments de pêche ou de pique-nique sur l’eau, mais aussi en se laissant emporter au fil de l’onde du barrage de Sarrans à Grandval au sein des gorges de la Truyère, site Natura 2 000 où il est possible d’observer de nombreuses espèces d’oiseaux patrimoniaux tels le célèbre milan Royal ou l’emblématique circaète Jean-le-blanc.

Pour bien terminer la journée, pourquoi ne pas profiter d’une soirée pizza sur l’eau (en partenariat avec le camping "La Source") !

Aboat-15 est également présent sur les lacs de Vassivière (23-87) et d’Enchaney (15).

Renseignements et réservations au 07 85 65 89 75 ou 07 88 80 75 86.