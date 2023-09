Flagnac. Des économies sur l’éclairage public

Le conseil municipal, à l’unanimité, après avoir signé une convention avec le Sieda, a voté pour l’extinction totale ou partielle de l’éclairage public. Les centres bourgs de Flagnac et Agnac, ainsi que le rond-point de la Planque auront un éclairage restreint. Les lampadaires s’allumeront à 80 % de leur intensité à la tombée de la nuit. Puis, de 23 heures jusqu’au petit matin, ils resteront allumés à 20 % de leur intensité. Sur le reste de la commune, l’éclairage public sera entièrement éteint à partir de 23 heures et se rallumera au petit matin (sauf entre le 1er juin et le 31 août). Début 2024, il sera établi un calendrier pour modifier certains horaires de manière ponctuelle en fonction des activités des associations. Outre l’éclairage public, la municipalité fait aussi des économies au niveau du chauffage des bâtiments publics. "Le but est de maîtriser des dépenses d’énergie, consommer moins de gaz à effet de serre, protéger l’environnement et la biodiversité locale, réduire la pollution lumineuse et respecter notre rythme biologique", soulignent avec conviction les élus flagnacois.