En Chine, les "nudges verts" aident à lutter contre les déchets plastiques

(ETX Daily Up) - Avec l'aide d'un Institut de recherche américain, une entreprise chinoise de livraison de repas à domicile a réalisé une expérience : ne plus donner de couverts jetables à ses clients en échange d'une récompense. Cette méthode visant à réduire la pollution plastique a porté ses fruits, puisqu'elle aurait permis d'augmenter la part des commandes sans couverts de 648%.

Peut-être connaissez-vous les nudges, ces messages "coup de pouce" qui consistent à récompenser les consommateurs, les citoyens ou les clients d'une marque pour leur "bonne attitude". Imaginée par les Américains Richard Thaler et Cass Sunstein (respectivement économiste et philosophe) au début des années 2000, l'idée consiste à transmettre un message ludique, positif et incitatif. L’un des exemples les plus fréquemment cités est celui d’un visuel de mouche collé au fond des cuvettes de toilettes pour hommes à l’aéroport d'Amsterdam-Schiphol. Le but était d’inciter ces messieurs à viser juste en se focalisant sur la mouche, afin de répandre le moins d’éclaboussures possible autour de la cuvette. Une initiative qui a fonctionné, puisqu’elle aurait permis de réduire les frais de nettoyage de ces toilettes de 80% !

Le succès de ce concept est tel que de nombreux pays l'ont adapté à l'écologie : on parle alors de nudges verts. Poubelles aux messages ludiques, messages écoresponsables sur les menus de restaurant, score environnemental... S'ils peuvent nous aider à devenir plus écolo, les nudges sont toutefois accusés de nous détourner des "vraies actions" au profit des petits gestes. Mais en Chine, une entreprise semble avoir relevé le défi : des chercheurs de l'annexe chinoise de l'Institut de politique énergétique de l'université de Chicago (EPIC China) ont même mené l'enquête pour évaluer l'efficacité de cette méthode.

Il y a quelques années, la plateforme Ele.me, l'une des plus grandes entreprises de livraison de nourriture en Chine rachetée par la célèbre plateforme e-commerce Alibaba, a décidé de travailler avec l'EPIC China pour lancer une expérimentation basée sur le principe des nudges verts. L'idée consistait à proposer aux clients de ne pas demander de baguettes et/ou des couverts jetables en plastique. En échange, les consommateurs qui choisissaient de renoncer à ce service pouvaient voir un arbre planté à leur nom dans une zone désertique de Chine, grâce à des points verts accumulés à chaque commande passée sur le site.

3,26 millions de tonnes de déchets plastiques en moins par an

L'expérience a été réalisée pendant deux ans (2019-2020), dans dix grandes villes chinoises. Seules trois d'entre elles (Pékin, Shanghai et Tianjin) ont mis en place le système des coups de pouce verts (les autres ont servi de "villes contrôle"). Les chercheurs ont ensuite sélectionné au hasard environ 200 000 utilisateurs qui commandaient régulièrement sur la plateforme. D'après les résultats de l'étude, la technique semble porter ses fruits puisqu'elle aurait permis d'augmenter la part des commandes sans couverts de 648%. Un bilan non négligeable lorsque l'on sait que l'entreprise Ele.me comptait plus de 753 millions d'utilisateurs en 2022. "Si ces mesures étaient appliquées à l'ensemble de la Chine, elles permettraient d'économiser plus de 21,75 milliards de couverts à usage unique par an, soit 3,26 millions de tonnes de déchets plastiques et 5,44 millions d'arbres, en raison des baguettes en bois", estime l'étude.

"Nos résultats montrent que de simples incitations peuvent faire une grande différence dans le changement de comportement des consommateurs et pourraient devenir un outil pour les décideurs politiques qui doivent faire face à l'immense défi des déchets plastiques", estime Guojun He, directeur de recherche à l'EPIC-China et auteur principal de l'étude dans un communiqué. "D'autres plateformes de livraison de nourriture, comme UberEats et DoorDash, pourraient essayer des astuces similaires pour réduire la consommation de couverts et les déchets plastiques à l'échelle mondiale", ajoute ce dernier.