Football : les coupes d'Europe reprennent cette semaine, où et quand voir nos six clubs français ?

Les coupes d'Europe de football reprennent leur droit en cette mi-septembre 2023. Six clubs français sont engagés et vont jouer de mardi 19 à jeudi 21.

Voilà un peu plus d'un mois que le championnat de France a repris ses droits. Et qui dit septembre dit retour des coupes d'Europe de football. L'Hexagone se prépare à lancer sa saison continentale !

Six clubs engagés

Pour rappel, la Ligue 1 dispose de six clubs engagés en coupes d'Europe. Paris et Lens, respectivement champion en titre et dauphin du dernier championnat, ont gagné le droit de disputer la Champions League. Une compétition que Marseille ne jouera pas : battu par le Panathinaikos en barrage, l'OM devra se contenter de l'Europa League. Tout comme Rennes, 4e l'an passé et Toulouse, vainqueur de la Coupe de France. Enfin, Lille a arraché le dernier ticket pour une aventure européenne en terminant 5e. Le LOSC sera engagé en Conférence League.

Quels adversaires ?

Chaque club aura six matchs de groupes à disputer. En Ligue des Champions, les deux premiers sont qualifiés pour les huitièmes de finale, et le troisième est reversé en Ligue Europa. Dans cette dernière compétition, le premier part en 8es tandis que le deuxième passe par la case 16es de finale. Le troisième est, quant à lui, éjecté en Conférence League, compétition qui voit seulement les deux premiers de la poule poursuivre l'aventure européenne. Voici les adversaires de chaque club français engagé en coupe d'Europe :

Paris - Borussia Dortmund (Allemagne) - Newcastle (Angleterre) - AC Milan (Italie)

- Borussia Dortmund (Allemagne) - Newcastle (Angleterre) - AC Milan (Italie) Lens - Arsenal (Angleterre) - Séville (Espagne) - PSV (Pays-Bas)

- Arsenal (Angleterre) - Séville (Espagne) - PSV (Pays-Bas) Marseille - Ajax (Pays-Bas) - Brighton (Angleterre) - AEK Athènes (Grèce)

- Ajax (Pays-Bas) - Brighton (Angleterre) - AEK Athènes (Grèce) Rennes - Villarreal (Espagne) - Panathinaikos (Grèce) - Maccabi Haifa (Israël)

- Villarreal (Espagne) - Panathinaikos (Grèce) - Maccabi Haifa (Israël) Toulouse - Liverpool (Angleterre) - Union SG (Belgique) - LASK (Autriche)

- Liverpool (Angleterre) - Union SG (Belgique) - LASK (Autriche) Lille - Slovan Bratislava (Slovaquie) - Ljubjana (Slovénie) - Klasvik (Îles Feroe)

Où et quand voir les matchs ?

Trois jours d'épreuves européennes qui démarrent dès ce mardi 19 septembre 2023, avec le PSG, en Ligue des Champions. Voici le programme complet des clubs français, en cette semaine de joute continentale :