Luc-la-Primaube. La Via Auréa 2023 arrive à grands pas

Le Club des Coureurs à Pied de Luc-La-Primaube a 20 ans cette année et c’est toujours avec autant de passion et de plaisir que se tiendra la Via Auréa le dimanche 1er octobre au départ de la salle Saint-Exupéry de La Primaube.

Au programme de cette édition 2023, trois nouveautés : un nouveau parcours, un relais et une rando avec pour décor la majestueuse et sauvage vallée du Viaur, de Bonnecombe aux contreforts de Trémouilles.

Pour les trailers et amateurs de courses nature, trois formats sont proposés : la Petit’Auréa pour 10 km avec 300 m de D +, la Média Auréa, ses 23 km et 850 m de D + que l’on pourra courir en solo ou en relais (c’est une nouveauté) et enfin la Via Aurea et son parcours renouvelé : 32 km et 1 300 m de D +.

Cette année, les randonneurs pourront également se joindre à l’événement et prendre eux aussi plaisir pour une sortie de 10 km avec 300 mètres de dénivelé positif. Sur place à l’arrivée, il y aura comme d’habitude de quoi se restaurer avec une soupe au fromage. Les inscriptions aux trails ou à la rando se font en ligne sur chronométrage.com et sur place également le dimanche 1er octobre.

Toutes les infos sont à retrouver sur le site du CPLP : www.cplp.me.

Le CPLP, club des Coureurs à Pied de Luc-La-Primaube c’est une soixantaine de licenciés, un club affilié à la Fédération Française d’Athlétisme, deux entraînements par semaine, à Luc (le mardi) et à La Primaube (le jeudi), des sorties organisées le week-end et des participations à de très nombreuses courses et trails que ce soit dans l’Aveyron et bien plus loin : Templiers, Hospitaliers, Trans’Aubrac, Marathon de Barcelone, UTPMA, UTMB, Diagonale des fous de la Réunion…

Composition du bureau : Benoît Gil président, Clément Alet secrétaire et Jean-Pierre Laye trésorier.