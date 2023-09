Najac. Les véhicules d’hier seront bien là demain

Jacques Gauchy, président d’Auto Rétro Najac, rit sous cape et s’amuse comme un petit diable à l’approche de la journée phare du dimanche 24 septembre prochain. Et pour cause.

À l’occasion de la sixième édition de cette manifestation visant à regrouper un maximum de véhicules de tous les âges, de toutes les cylindrées, de toutes les vocations (utilitaires, tourisme, agricoles…) pour transformer le bourg moyenâgeux en un vaste showroom à l’échelle du village, lui et sa garde rapprochée, sur les quelque quarante-cinq bénévoles nécessaires au bon fonctionnement sont lancés dans le sprint final.

"Notre objectif, salue le chef d’orchestre des moteurs, est bien que la manifestation reste la plus ouverte possible afin que qui le souhaite puisse, sans contrainte aucune venir présenter son véhicule."

C’est cet état d’esprit qui fait l’essence même de la journée, et basta, pour l’instant, si certains arrivent à vendre leur engin roulant. "Notre objectif, enfonce le même, serait d’accueillir 300 véhicules." Si le téléphone surchauffe à l’approche du jour J, la seule certitude est liée à la météo. " De l’ancienne gendarmerie à l’entrée du Barriou, nous souhaitons qu’il y ait le plus d’exposants possible."

Côté animations on annonce la venue de "la Guêpe", le bus Rosalie de Laguépie pour quelques escapades autour du, villages, au même titre que les calèches de Villefranche. Les clubs de Buggy de Villefranche et de Lioujas seront aussi de la fête, comme une tripotée de clubs de voitures anciennes : Petites reines de Sainte-Croix, club de Caylus, les 2 CV du Ségala, quelques spécimens des Bielles de l’Aubrac…

Sans oublier la caravane des tracteurs déboulant de La Bastide, Saint-Salvadou, Lescure pour rallier Najac.