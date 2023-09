Nauviale. L’assainissement collectif de Combret inauguré en grande pompe

C’est sous un soleil radieux que s’est déroulée l’inauguration des travaux d’assainissement et d’embellissement du hameau de Combret, en présence de la population et de nombreuses personnalités : Isabelle Knowles, secrétaire générale de la préfecture, Stéphane Mazars, député de la circonscription, Arnaud Viala président du conseil départemental accompagné de Nathalie Dugast, conseillère départementale, Jean-Marie Lacombe président de la communauté de communes, Guillaume Chambert directeur du Sieda, Michel Roumégous président du SMAEP de Montbazens-Rignac, Sylvain Couffignal maire de Nauviale, de son conseil municipal ainsi que de très nombreux élus des communes voisines.

La cérémonie s’est déroulée sur la place de l’église de Combret, un charmant village chargé d’histoire avec son château Renaissance, son église ayant emprunté l’encadrement du portail au château de Belcastel et ses rues piétonnes datant du Moyen-Âge.

Sylvain Couffignal a tenu à rappeler les éléments clés de ces travaux : la demande de mise en conformité, auprès de la communauté de communes, de l’assainissement souhaitée par les équipes municipales successives depuis 20 ans ; le montant global des travaux, soit environ 800 000 € ; l’acquisition du foncier nécessaire à l’opération grâce à l’aide des familles Garrote et Brouzes ; la parfaite coordination des 4 maîtres d’ouvrage : la commune de Nauviale (eaux pluviales), la communauté de communes (eaux usées et station d’épuration), le Sieda (électricité, télécoms et éclairage public) et le SMAEP (eau potable). Grâce à un emprunt auprès du Crédit agricole et à un fond de concours de la communauté de communes, la commune a assuré pour sa part un financement non négligeable de plus de 300 000 euros.

Quelques chiffres sur ces travaux : remise à neuf de 750 mètres de canalisation d’eaux usées, 810 mètres d’eaux pluviales, 700 mètres d’eau potable, 330 mètres de réseau électrique, 570 mètres de réseau de télécommunication, 13 luminaires en LED et construction d’une station de traitement de type plantée de roseaux.

"Tout cela a pu être fait grâce aux entreprises intervenantes, aux techniciens des collectivités publiques et au maître d’œuvre", a précisé Sylvain Couffignal, soulignant que "les habitants avaient apprécié la qualité du travail de tous ces prestataires".