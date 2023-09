Réquista. Les bénévoles du Secours catholique actifs sur tous les fronts

L’association du Secours catholique de la paroisse, toujours très active, a fait sa rentrée en participant à la grande brocante annuelle, tenant un stand sous un soleil torride. Les bénévoles dévoués recueillent les dons d’objets divers durant l’année pour les vendre ce jour-là au bénéfice des plus démunis.

Les bénévoles étaient encore présents dans la salle de spectacles pour tenir un stand d’informations lors du forum des associations organisé par la mairie, afin de faire connaître leurs actions. Celles-ci commencent par des ateliers créatifs qui ont lieu 1er vendredi du mois dans la salle d’accueil du presbytère, un cadre convivial propice à créer du lien social et d’échanges. Ce jour-là elles fabriquent des objets qui seront vendus à Noël. Ensuite tous les mardis, des paniers de légumes produits par le jardin d’insertion de l’antenne solidarité sont livrés régulièrement pour permettre à des personnes d’accéder à des produits frais et de qualité, enfin l’association propose une permanence d’accueil et d’écoute tenue par les bénévoles qui accompagnent les familles en difficulté. Un goûter de Noël est proposé aux personnes seules ou en difficultés où elles trouvent réconfort et chaleur humaine ainsi qu’un pique-nique aux beaux jours.

Les bénévoles du Secours Catholique sont fidèles à la devise "ensemble construire un monde juste et fraternel".

Le prochain atelier aura lieu le 6 octobre à 14 heures. Toutes les personnes désireuses de s’investir seront les bienvenues.