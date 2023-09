Espalion. Les Dakh daughters viennent lancer la saison culturelle

En ouverture, avec ce concert punk rock-résistant, la communauté de communes Causse-Lot et Truyère a choisi un spectacle de grande qualité et… engagé qui a tout pour séduire.

Dans le cadre de l’ouverture de sa saison culturelle, la communauté de communes Comtal Lot et Truyère, en partenariat avec Derrière le Hublot, accueille le spectacle Ukraine Fire, par les Dakh daughters suivi d’Eriba Sound Système. Rendez-vous ce vendredi 22 septembre, place du Foirail à Espalion, dès 20 h 30 pour une soirée déjantée, festive et… engagée.

Les Dakh daughters, ovnis punks rocks sont à la croisée des chemins et des esthétiques. Ne vous fiez pas aux allures de poupées de cire de ces sept Ukrainiennes ! Ces militantes explosives vont faire trembler les abords du Lot par leurs riffs endiablés ! Ukraine Fire c’est de la poésie, du cabaret freak, du folklore slave, du rock, du cinéma, du théâtre, de la folie. Un cocktail étonnant et détonnant unique, chargé de l’histoire d’Europe actuelle et d’un regard doux-amer sur la société. Ukraine Fire est une ode au peuple ukrainien, un acte de résistance. Dans la tradition originelle des Dakh daughers, Ukraine Fire donne la place qu’elles méritent à ces femmes aux voix puissantes et humaines.

Pour bien clôturer la soirée, Eriba Sound Système sera à la manœuvre ! Derrière sa caravane, le Ruthénois promet un DJ-set aussi éclectique que versatile, de la musique actuelle aux grands classiques, ambiance festive garantie. Un lancement de saison plus ouvert sur l’écho du monde que jamais, un rendez-vous immanquable de la rentrée.

Nul doute que le public sera au rendez-vous en grand nombre.

Infos pratiques : vendredi 22 septembre à 20 h 30. Place du Foirail à Espalion. Spectacle gratuit. Buvette sur place avec le Rastaf’Entray. Bus navette Rodez-Espalion.