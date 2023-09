Decazeville. Les jeunes de la mission locale s’activent pour le Cleanup Day

Vendredi dernier, la Mission locale a organisé une journée consacrée à la collecte de déchets à l’occasion de la World Cleanup Day. Une première édition à Decazeville qui a réuni une quinzaine de jeunes pour nettoyer une partie du parcours street art.

"C’est de la sensibilisation aux tris des déchets. On s’inscrit dans la journée mondiale du nettoyage. […] Les jeunes sont plus sensibles à la gestion des déchets que les générations précédentes", constate Mélisande Noharet, responsable de la Mission locale dans le secteur ouest Aveyron. "Ils sont à la pointe sur la question environnementale", relève aussi Romain Smaha, élu decazevillois chargé de la jeunesse et président de l’association. "Il y a toujours une dimension d’insertion, avec un travail en équipe, la vie de groupe. Ça permet de créer du lien entre eux."

Loïc et Margaux ont présenté à cette occasion leur maison 0 échet créé avec le centre social. "C’est un enjeu qui me tient à cœur", explique Loïc, qui s’est formé à l’école des métiers de l’écologie de Najac.

Ils ont animé la première partie de la journée en proposant un quiz sur le tri sélectif, qui a questionné jeunes comme encadrants.