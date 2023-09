Calmont. Bénédiction des cartables à l’école Marie-Emilie

La date du 19 septembre a été retenue pour la bénédiction des enfants et des cartables et l’ensemble des enseignantes et des aidantes à l’occasion de la fête de Sainte-Emilie (de Rodat). Ce fut une double fête. Les enfants et les maîtresses ont préparé le déroulement de la célébration animée par le Père Bernard Molinier. Le père Bernard donne la signification du signe de la croix que chaque participant a tracé sur lui, (elle). Les intentions de prières pensées et écrites par les enfants du CE2 ont été lues à tour de rôle.

Puis arrive la bénédiction des cartables, des enfants et éducatrices. Le Père, avec un rameau, bénit l’ensemble des participants tout en expliquant que demander à Dieu de bénir quelqu’un c’est lui vouloir du bien. Une dernière prière donnée par le prêtre a clôturé la célébration.