Marcillac-Vallon. Foot Vallon ramène un bon match nul de Florac

En se rendant à Florac ce week-end, Foot Vallon était en quête d’un bon résultat pour confirmer sa bonne entrée en matière de la semaine dernière.

Mission à moitié accomplie en terre lozèrienne pour les protégés d’Eric Ginestet et Lydian Aygalenq qui ont dû concéder le match nul dans les arrêts de jeu (2 à 2). Au cours d’une première mi-temps quasiment parfaite, Vallon a mobilisé le ballon, se créant plusieurs occasions franches dont seulement deux ont trouvé le chemin des filets adverses (buts de Lucas Roualdès et Mehdy Hattoum). Changement de décor en seconde période avec des locaux très accrocheurs qui réduisent le score dès la 48e minute et parviennent à égaliser en toute fin de partie. L’équipe 2 confirme ses bonnes dispositions actuelles en battant la formation des Portugais de Capdenac (2-1) à l’issue d’un match haché par de nombreuses fautes (buts de Raphaël Links et J.J. Blé. Quant à la toute nouvelle équipe 3, elle recevait Galgan pour son premier match de championnat. Après avoir mené 2 à 0, elle s’est fait rejoindre sur le fil par son valeureux adversaire (buts de Baptiste Marot et Guillaume Frérès).

Dimanche 24 septembre Foot Vallon reçoit Mende 3 à 15 heures à Kervallon.