Luc-la-Primaube. Le bénévolat et l’engagement associatif justement récompensés

À l’occasion de la journée Sport, Santé et Bien-être organisé à l’espace animation de Luc, la municipalité de Luc-la-Primaube a récompensé l’implication et le dévouement de bénévoles au sein d’une association communale. La volonté des élus étant de mettre à l’honneur l’engagement au service de l’intérêt général des hommes et des femmes qui œuvrent dans l’ombre et sur lesquels repose le succès de nombreuses actions et animations.

Ainsi, le maire Jean-Philippe Sadoul a récemment remis le Trophée de l’Engagement Associatif à 8 bénévoles. Il a remercié successivement tous ces bénévoles pour leur engagement ou leurs actions particulièrement remarquables réalisées dans leur association ou sur la commune dans le respect des valeurs traditionnelles citoyennes à la cause de l’intérêt général favorisant le lien social.

Les lauréats : Gérard Caumes, président de Luc Primaube Gym et organisateur de Cap Mômes ; Jérôme Frayssinhes, présent dans toutes les manifestations organisées par l’APE Jacques-Prévert ; Jean-Pierre Molinier, trésorier et adhérent de l’association Los Caminaïres depuis la création du club octobre 2013 ; Aimé Paulhe, trésorier depuis 8 ans des associations ADMR Brienne et Viaur et SSIAD ADMR du Ségala (rigueur, disponibilité, compétence) ; Sylvie Thérondel, licenciée à Luc-Primaube Basket depuis 2000, médaillée d’or par la FFBB (bénévole, OTM, secrétaire, trésorière, présidente) ; Véronique Turlan, à l’origine de la création du comité d’animation de Luc pour animer le village, coprésidente de 1997 à 2018 puis secrétaire ; Jean Mazars, bénévole au Sport Quilles Luc depuis 1959 (1re licence en 1958).

Le dernier honoré fut Ghislain Bou. Un bénévolat de 52 ans au service de l’intérêt général. 1er engagement sur la commune en 1981, sous les couleurs verte et blanche de l’Union Sportive Primaubois. Entraîneur, secrétaire et même arbitre. Il deviendra ensuite président. Il est à l’origine de la fusion des 2 clubs de football USP et AS Luc avec Yves Viguier pour donner naissance au LPFC. Il en prendra la présidence pendant plusieurs années. Il rejoint l’association des Croulants en 1986, devient président en 2003 et 20 ans après en est toujours à la tête. Grand randonneur, il brigue un mandat de coprésident de Rand’Oxygène de 2013 à 2018 et devient ensuite président. Engagé auprès de la jeunesse, il s’implique activement lors de l’accueil du festival Cap Mômes sur la commune.

Lors de la photo de famille à l’issue de la remise des trophées, le nombreux public a applaudi chaleureusement les lauréats.