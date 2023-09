Le tournage d'une mini-série pour France 2 investit le canyon Bozouls pendant trois jours

L’équipe de L’Éclipse, qui sera diffusée sur France 2 l’an prochain, a investi pour trois jours les abords du canyon après avoir beaucoup tourné dernièrement dans le Nord-Aveyron.

L’Aveyron n’a pas été choisi par hasard, bien au contraire, pour servir de cadre à la série qui se tourne ces jours-ci à Bozouls. C’était un souhait de longue date du producteur Christophe Carmona. "Je me suis toujours dit que je viendrai tourner dans la région de mon enfance", explique le natif de Moyrazès. "Les paysages sont magnifiques, on est venu pour ça", poursuit-il.

À ses côtés, une équipe d’une quarantaine de personnes est à pied d’œuvre depuis ce mardi, pour trois jours, aux abords du canyon de Bozouls. Ils y tournent une mini-série (six épisodes de 50 minutes) qui sera diffusée sur France 2 dans le courant de l’année 2024.

Une blessure et une mystérieuse disparition

L’histoire démarre le jour d’une éclipse solaire. Des jeunes se réunissent pour y assister et l’un d’eux emprunte la voiture de sa mère, gendarme, véhicule dans lequel est restée son arme de service. Une jeune fille sera blessée au milieu de la nature et va disparaître de manière mystérieuse. Bozouls, Espalion, Laguiole… À la distribution figurent les comédiens Claire Keim (photo du bas), Anne Charrier, Thomas Jouannet, Armelle Deutsch, Hubert Delattre ou Victor Poirier. Christophe Carmona (photo ci-dessous) et ses équipes vont tourner les cinq premiers épisodes dans l’Aveyron, le dernier se déroulant dans le secteur de Montpellier, trois mois après les faits tragiques survenus lors l’éclipse à Bozouls. Cela fait dix jours que l’équipe a commencé ce tournage. Les scènes filmées à Bozouls seront celles de l’éclipse solaire, qui mettront par ailleurs à l’honneur une cinquantaine d’habitants du secteur embauchés comme figurants et visiblement très heureux de participer à cette aventure.

Pour les besoins du tournage, la mairie sera transformée en gendarmerie, pas de quoi perturber le maire Jean-Luc Calmelly, tout à sa joie, hier, d’avoir un tournage sous "ses" fenêtres : "Je suis ravi que l’histoire se déroule à Bozouls. C’est une fierté pour la ville, mais aussi pour tout le territoire. Au vu du nombre de tournages dans le département, cela montre que la promotion que l’on en fait fonctionne".